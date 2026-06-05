Сутки в Харьковской области: пострадали 8 человек, среди них дети. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 18 населенным пунктам Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

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В результате обстрелов пострадали 8 гражданских лиц, среди них - двое детей.

Вечером 4 июня российские военные атаковали FPV-дроном село Губаровка Богодуховского района. В момент удара по улице проходили две семьи с детьми. Взрыв произошел рядом с людьми.

В результате атаки ранения получили шестеро гражданских лиц: двое мужчин, две женщины, а также девочки в возрасте 2 и 12 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

В Богодухове 49-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Также сообщается о ранении 24-летнего мужчины в результате взрыва дрона вблизи села Малый Бурлук.

Массированные удары дронами и разрушение инфраструктуры

Российские войска атаковали Харьков FPV-дронами и беспилотниками различных типов, в частности по Немишлянскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города.

За сутки по региону было применено:

7 БПЛА типа "Герань-2";

10 БПЛА типа "Молния";

13 FPV-дронов;

36 БПЛА неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в различных районах области:

в Харькове повреждена крыша многоквартирного дома, остекление храма;

в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, административное здание, дом культуры, автомобиль, 2 частных дома, 2 гаража (г. Богодухов), частный дом (с. Лютовка), автомобиль (с. Губаровка);

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Мирное), автомобиль (п. Приколотное);

в Изюмском районе повреждены складское здание (г. Барвинково);

в Харьковском районе повреждены частный дом, грузовой автомобиль (с. Безруки), частный дом, автомобиль, амбулатория (п. Слатыно), 2 частных дома (с. Черкасские Тишки, с. Лещенки), железнодорожная инфраструктура, остекление окон аптеки и 4 магазинов (г. Люботин);

в Чугуевском районе повреждено нежилое здание (г. Чугуев);

в Берестинском районе повреждено остекление частного дома, электросети (г. Берестин).

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Атака на Губаревку





