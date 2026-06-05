Сутки в Харьковской области: пострадали 8 человек, среди них дети. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 18 населенным пунктам Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и в прокуратуре области.
В результате обстрелов пострадали 8 гражданских лиц, среди них - двое детей.
Вечером 4 июня российские военные атаковали FPV-дроном село Губаровка Богодуховского района. В момент удара по улице проходили две семьи с детьми. Взрыв произошел рядом с людьми.
В результате атаки ранения получили шестеро гражданских лиц: двое мужчин, две женщины, а также девочки в возрасте 2 и 12 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
В Богодухове 49-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Также сообщается о ранении 24-летнего мужчины в результате взрыва дрона вблизи села Малый Бурлук.
Массированные удары дронами и разрушение инфраструктуры
Российские войска атаковали Харьков FPV-дронами и беспилотниками различных типов, в частности по Немишлянскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города.
За сутки по региону было применено:
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 10 БПЛА типа "Молния";
- 13 FPV-дронов;
- 36 БПЛА неустановленного типа.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в различных районах области:
- в Харькове повреждена крыша многоквартирного дома, остекление храма;
- в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, административное здание, дом культуры, автомобиль, 2 частных дома, 2 гаража (г. Богодухов), частный дом (с. Лютовка), автомобиль (с. Губаровка);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Мирное), автомобиль (п. Приколотное);
- в Изюмском районе повреждены складское здание (г. Барвинково);
- в Харьковском районе повреждены частный дом, грузовой автомобиль (с. Безруки), частный дом, автомобиль, амбулатория (п. Слатыно), 2 частных дома (с. Черкасские Тишки, с. Лещенки), железнодорожная инфраструктура, остекление окон аптеки и 4 магазинов (г. Люботин);
- в Чугуевском районе повреждено нежилое здание (г. Чугуев);
- в Берестинском районе повреждено остекление частного дома, электросети (г. Берестин).
Атака на Губаревку
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