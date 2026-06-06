Сутки в Харьковской области: под ударом 20 населенных пунктов, один человек погиб, 6 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток под вражеским обстрелом находились город Харьков и населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Против мирного населения войска РФ применяли беспилотные летательные аппараты различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

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Удары по гражданским

Утром 6 июня вражеский БПЛА попал в Киевский район Харькова. Повреждены фасад и остекление окон административного здания, гражданский автомобиль.

Вчера в поселке Слатино и городе Дергачи ударами БПЛА повреждено остекление окон в домах.

В поселке Эсхар Чугуевского района произошел вражеский обстрел БПЛА по гаражам. Произошел пожар. Ранение получила 74-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Войска РФ атаковали FPV-дроном поселок Старый Салтов. Вражеский беспилотник целенаправленно попал в служебное транспортное средство. На месте возник пожар.

В селе Юрченково от попадания вражеского дрона произошел пожар в доме.

В селе Мирное Купянского района вражеский БПЛА попал в спортивное футбольное поле. В селе Сподобовка поврежден автомобиль. В поселке Боровское в результате вражеского обстрела БПЛА поврежден дом.

Российские войска атаковали гражданский автомобиль на автодороге в Богодуховском районе. Взрыв вражеского беспилотника произошел вблизи автомобиля ВАЗ. 44-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали 24-, 33- и 47-летние мужчины. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В городе Богодухов получил ранения 39-летний мужчина.

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Последствия атаки

















