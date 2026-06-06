Сутки в Харьковской области: под ударом 20 населенных пунктов, один человек погиб, 6 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток под вражеским обстрелом находились город Харьков и населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Против мирного населения войска РФ применяли беспилотные летательные аппараты различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Удары по гражданским
Утром 6 июня вражеский БПЛА попал в Киевский район Харькова. Повреждены фасад и остекление окон административного здания, гражданский автомобиль.
Вчера в поселке Слатино и городе Дергачи ударами БПЛА повреждено остекление окон в домах.
В поселке Эсхар Чугуевского района произошел вражеский обстрел БПЛА по гаражам. Произошел пожар. Ранение получила 74-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
Войска РФ атаковали FPV-дроном поселок Старый Салтов. Вражеский беспилотник целенаправленно попал в служебное транспортное средство. На месте возник пожар.
В селе Юрченково от попадания вражеского дрона произошел пожар в доме.
В селе Мирное Купянского района вражеский БПЛА попал в спортивное футбольное поле. В селе Сподобовка поврежден автомобиль. В поселке Боровское в результате вражеского обстрела БПЛА поврежден дом.
Российские войска атаковали гражданский автомобиль на автодороге в Богодуховском районе. Взрыв вражеского беспилотника произошел вблизи автомобиля ВАЗ. 44-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали 24-, 33- и 47-летние мужчины. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В городе Богодухов получил ранения 39-летний мужчина.
Последствия атаки
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