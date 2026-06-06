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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: под ударом 20 населенных пунктов, один человек погиб, 6 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток под вражеским обстрелом находились город Харьков и населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Против мирного населения войска РФ применяли беспилотные летательные аппараты различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

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Удары по гражданским

Утром 6 июня вражеский БПЛА попал в Киевский район Харькова. Повреждены фасад и остекление окон административного здания, гражданский автомобиль.

Вчера в поселке Слатино и городе Дергачи ударами БПЛА повреждено остекление окон в домах.

В поселке Эсхар Чугуевского района произошел вражеский обстрел БПЛА по гаражам. Произошел пожар. Ранение получила 74-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Войска РФ атаковали FPV-дроном поселок Старый Салтов. Вражеский беспилотник целенаправленно попал в служебное транспортное средство. На месте возник пожар.

В селе Юрченково от попадания вражеского дрона произошел пожар в доме.

В селе Мирное Купянского района вражеский БПЛА попал в спортивное футбольное поле. В селе Сподобовка поврежден автомобиль. В поселке Боровское в результате вражеского обстрела БПЛА поврежден дом.

Российские войска атаковали гражданский автомобиль на автодороге в Богодуховском районе. Взрыв вражеского беспилотника произошел вблизи автомобиля ВАЗ. 44-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали 24-, 33- и 47-летние мужчины. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В городе Богодухов получил ранения 39-летний мужчина.

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Последствия атаки

Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая
Удары по Харьковской области 5 мая

Автор: 

обстрел (33020) Харьков (7876) Дергачи (38) Харьковская область (2757) Богодуховский район (169) Купянский район (751) Харьковский район (905) Чугуевский район (392) Богодухов (40) Мирное (11) Слатино (33) Юрченково (5) Эсхар (1) Старый Салтов (17)
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