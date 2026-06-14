Росіяни атакували fpv-дроном авто в Біленькому на Запоріжжі: одна загибла, ще четверо - поранені
Російські війська 14 червня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Біленьке. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, ще четверо людей похилого віку отримали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося, що дрони атакували автівку в Кушугумі - поранені троє цивільних.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар14.06.2026 16:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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