Росіяни атакували fpv-дроном авто в Біленькому на Запоріжжі: одна загибла, ще четверо - поранені

Російські війська 14 червня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Біленьке. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, ще четверо людей похилого віку отримали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Також дивіться: Росія атакувала Харківщину FPV-дронами: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося, що дрони атакували автівку в Кушугумі - поранені троє цивільних.

Дивіться: Росіяни FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж