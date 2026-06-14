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Новини Атака дронів на авто
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Росіяни атакували fpv-дроном авто в Біленькому на Запоріжжі: одна загибла, ще четверо - поранені

Російський дрон атакував цивільних у Біленькому

Російські війська 14 червня  атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Біленьке. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка, ще четверо людей похилого віку отримали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"росіяни атакували fpv-дроном автівку у Біленькому", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Також дивіться: Росія атакувала Харківщину FPV-дронами: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося, що дрони атакували автівку в Кушугумі - поранені троє цивільних.

Дивіться: Росіяни FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

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авто (6584) Запорізька область (4974) fpv-дрон (277) Запорізький район (619) Біленьке (22)
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Дорогу на Крим треба перекривати ДЛЯ ВСІХ.
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14.06.2026 16:40 Відповісти
 
 