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Новини Атака дронів на авто
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РФ вдарила дронами по авто у Кушугумі: поранені троє цивільних

Ворог атакував Запорізький район: дрони влучили в легковики

Російські безпілотники 14 червня атакували цивільні автомобілі у селищі Кушугум на Запоріжжі, внаслідок чого поранення дістали троє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі.
Внаслідок цього поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років", - ідеться в повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Запорізька область (4974) дрони (8440) Запорізький район (617) Кушугум (6)
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