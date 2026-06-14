РФ вдарила дронами по авто у Кушугумі: поранені троє цивільних
Російські безпілотники 14 червня атакували цивільні автомобілі у селищі Кушугум на Запоріжжі, внаслідок чого поранення дістали троє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі.
Внаслідок цього поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років", - ідеться в повідомленні.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
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