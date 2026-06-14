РФ вдарила дронами по авто у Кушугумі: поранені троє цивільних

Російські безпілотники 14 червня атакували цивільні автомобілі у селищі Кушугум на Запоріжжі, внаслідок чого поранення дістали троє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі.

Внаслідок цього поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років", - ідеться в повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також читайте: Удар окупантів по Запорізькій області: загинув водій маршрутки, поранено двох жінок у кафе