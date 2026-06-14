РФ нанесла удар дронами по автомобилям в Кушугуме: ранены трое гражданских
14 июня российские беспилотники атаковали гражданские автомобили в поселке Кушугум в Запорожской области, в результате чего ранения получили три человека
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские дроны атаковали легковые автомобили в Кушугуме.
В результате ранения получили 49-летний и 53-летний мужчины, а также 55-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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