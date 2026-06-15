Ворог ударив по Комишувасі під час видачі гуманітарної допомоги: 4 людини поранені
Вдень 15 червня 2026 року війська РФ завдали ударів БпЛА по Комишувасі Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район.
"росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога", - уточнив Федоров.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Запоріжжю, дві людини поранені.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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Oresta Bartka
показати весь коментар15.06.2026 14:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар15.06.2026 15:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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