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Новини Обстріли Запорізької області
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Ворог ударив по Комишувасі під час видачі гуманітарної допомоги: 4 людини поранені

комишуваха під ударом рф

Вдень 15 червня 2026 року війська РФ завдали ударів БпЛА по Комишувасі Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район.

"росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога", - уточнив Федоров.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Запоріжжю, дві людини поранені.

Також читайте: Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

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Запорізька область (4977) Запорізький район (619) Комишуваха (18)
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Тю, кацапи покажуть відео, як ті мешканці приїхали за гуманітаркою на танках, а їх з повітря прикривали 6 штук F-35.
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15.06.2026 14:03 Відповісти
Ті хто знав про цю видачу гуманітарки на місці, вони ж і коригували обстріл орками!!
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15.06.2026 15:09 Відповісти
 
 