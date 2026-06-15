Враг нанес удар по Камышевахе во время выдачи гуманитарной помощи: 4 человека ранены
Днём 15 июня 2026 года войска РФ нанесли удары с помощью БПЛА по Камышевахе в Запорожской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, враг продолжает тероризировать БПЛА Запорожский район.
"Россияне атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи жителям. Осколочные ранения получили 4 человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - уточнил Федоров.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Запорожью, два человека ранены.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Oresta Bartka
показать весь комментарий15.06.2026 14:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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