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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг нанес удар по Камышевахе во время выдачи гуманитарной помощи: 4 человека ранены

Комишуваха под ударом РФ

Днём 15 июня 2026 года войска РФ нанесли удары с помощью БПЛА по Камышевахе в Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, враг продолжает тероризировать БПЛА Запорожский район.

"Россияне атаковали Камышеваху во время выдачи гуманитарной помощи жителям. Осколочные ранения получили 4 человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - уточнил Федоров.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Запорожью, два человека ранены.

Читайте также: Пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, — Сибига

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Запорожская область (4453) Запорожский район (614) Камышеваха (18)
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Тю, кацапи покажуть відео, як ті мешканці приїхали за гуманітаркою на танках, а їх з повітря прикривали 6 штук F-35.
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15.06.2026 14:03 Ответить
 
 