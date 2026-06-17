Автобусы в прифронтовых громадах Запорожья оснащают системами РЭБ и детекторами дронов, - ОВА

В Запорожской области усиливают меры безопасности при пассажирских перевозках, в частности, оснащают автобусы средствами наблюдения, системами РЭБ и детекторами дронов.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, после атаки врага вблизи остановки в Балабино было проведено выездное совещание в Кушугумской громаде с участием военных, полиции, ГСЧС и руководства области.

Безопасность общественного транспорта

Особое внимание было уделено безопасности общественного транспорта.

Федоров отметил, что для многих жителей Кушугумской громады автобусное сообщение с Запорожьем является жизненно необходимым.

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"Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и транспорт, пытаясь посеять страх среди людей. Поэтому мы усиливаем защиту пассажирских перевозок: оснащаем автобусы средствами наблюдения, системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов", - сообщил глава ОГА.

Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы снизить риски для людей и обеспечить бесперебойную работу важных маршрутов в прифронтовых громадах.

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Другие вопросы

Отмечается, что также оперативно решены вопросы, которые больше всего беспокоят жителей, - восстановлено электроснабжение и обеспечена бесперебойная подача воды.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 7 июня россияне атаковали КАБами поселок Балабино в Запорожской области. Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, находившиеся на ней, к сожалению, погибли и получили ранения.