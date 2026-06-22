После удара по АЗС в Запорожье начали защищать заправки от российских дронов, - ОВА

В Запорожье приступили к реализации проекта по защите автозаправочных станций от атак российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Для АЗС разработан типовой проект защиты

По словам Федорова, уже подготовлен типовой проект защитных конструкций для автозаправочных станций в прифронтовых населенных пунктах.

В настоящее время областные власти ведут переговоры с владельцами всех заправок, чтобы как можно быстрее внедрить необходимые меры безопасности.

"Уже разработан типовой проект защиты АЗС в прифронтовых населенных пунктах и начата коммуникация с владельцами всех заправок, чтобы как можно быстрее реализовать необходимые меры безопасности", — сказал Федоров.

Защита уже помогла избежать жертв

Начальник ОГА напомнил, что накануне российский дрон поразил одну из автозаправочных станций Запорожья.

По его словам, благодаря установленным ранее защитным конструкциям удалось избежать гибели и ранений среди персонала.

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