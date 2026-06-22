Антидроновой защитой в Украине уже прикрыли почти 900 километров дорог, - Свириденко

В прифронтовых областях Украины с начала 2026 года было развернуто более 887 километров системы защиты от дронов вдоль дорог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Больше всего защитных сооружений было установлено в Херсонской области

По словам Свириденко, особое внимание уделяется безопасности логистики в регионах, которые регулярно подвергаются атакам российских беспилотников.

В Херсонской области на стратегически важных маршрутах уже установлено более 207 километров антидроновой защиты.

Речь идет о наиболее опасных участках дорог между населёнными пунктами области и маршрутах в самом Херсоне.

Работы продолжаются

Как отметила глава правительства, работы финансируются за счет государственного и областного бюджетов.

Кроме того, в течение мая и июня в районах, прилегающих к линии фронта, восстановили более 198 километров автомобильных дорог.

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