Антидроновой защитой в Украине уже прикрыли почти 900 километров дорог, - Свириденко
В прифронтовых областях Украины с начала 2026 года было развернуто более 887 километров системы защиты от дронов вдоль дорог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Больше всего защитных сооружений было установлено в Херсонской области
По словам Свириденко, особое внимание уделяется безопасности логистики в регионах, которые регулярно подвергаются атакам российских беспилотников.
В Херсонской области на стратегически важных маршрутах уже установлено более 207 километров антидроновой защиты.
Речь идет о наиболее опасных участках дорог между населёнными пунктами области и маршрутах в самом Херсоне.
Работы продолжаются
Как отметила глава правительства, работы финансируются за счет государственного и областного бюджетов.
Кроме того, в течение мая и июня в районах, прилегающих к линии фронта, восстановили более 198 километров автомобильных дорог.
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