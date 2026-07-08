В Запорожье установили более 70 тысяч квадратных метров антидроновой защиты, - ОВА. ФОТО
В Запорожье уже установили более 70 тысяч квадратных метров специального покрытия для защиты города от российских беспилотников. Работы по установке антидроновых сеток продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, общая площадь уже установленного покрытия, которое должно защищать от вражеских дронов, превышает 70 тысяч квадратных метров.
Также сообщается, что комплексные работы по установке защитных сеток уже полностью завершены на пяти ключевых локациях Запорожья.
Монтаж специальной антидроновой защиты на территории города продолжается в непрерывном режиме.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль