Оккупанты атаковали Запорожье и район: ранены женщина и ребенок. ФОТО
Российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Запорожью и Запорожскому району, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Беленькому
Как отмечается, в результате попадания дрона в Беленькое поврежден дом и ранена 75-летняя женщина.
Атаки на Запорожье
Кроме того, вражеский дрон в Запорожье вызвал пожар во дворе многоэтажного дома. Пострадал 12-летний мальчик.
Сообщается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Позже россияне в очередной раз атаковали областной центр.
В результате вражеского удара горит крыша дома. Информация о пострадавших пока не поступала.
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