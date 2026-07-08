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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Оккупанты атаковали Запорожье и район: ранены женщина и ребенок. ФОТО

Российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Запорожью и Запорожскому району, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по Беленькому

Как отмечается, в результате попадания дрона в Беленькое поврежден дом и ранена 75-летняя женщина.

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Атаки на Запорожье

Кроме того, вражеский дрон в Запорожье вызвал пожар во дворе многоэтажного дома. Пострадал 12-летний мальчик.

Сообщается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Позже россияне в очередной раз атаковали областной центр.

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В результате вражеского удара горит крыша дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

Враг нанёс удар по Запорожью

Автор: 

Запорожье (3009) обстрел (33676) Запорожская область (4559) Запорожский район (684) Беленькое (23)
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