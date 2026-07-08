Враг нанес удар КАБом по предприятию в Запорожье: ранен мужчина, есть разрушения. ФОТО

В ночь на среду, 8 июля 2026 года, войска РФ нанесли авиаудары по Запорожью. Один человек получил ранения в результате вражеской атаки на город.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в результате удара российской управляемой авиабомбы разрушено помещение одного из предприятий пищевой промышленности.

"Пострадал 43-летний работник. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

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Последствия

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