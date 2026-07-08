Враг нанес удар КАБом по предприятию в Запорожье: ранен мужчина, есть разрушения. ФОТО
В ночь на среду, 8 июля 2026 года, войска РФ нанесли авиаудары по Запорожью. Один человек получил ранения в результате вражеской атаки на город.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, в результате удара российской управляемой авиабомбы разрушено помещение одного из предприятий пищевой промышленности.
"Пострадал 43-летний работник. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Последствия
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