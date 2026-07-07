Рашисты нанесли удар по многоэтажке в Запорожье: возник пожар. ФОТОрепортаж
Российские захватчики обстреляли многоэтажный дом в Запорожье.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
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На месте вражеского удара возник пожар.
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