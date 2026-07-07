РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11529 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья
540 0

Рашисты нанесли удар по многоэтажке в Запорожье: возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли многоэтажный дом в Запорожье.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На месте вражеского удара возник пожар.

Смотрите: Маленький мальчик на охваченной дымом и пламенем улице Вишневого под звуки взрывов успокаивает свою маму: "Не бойся. Я с тобой. Не бойся". ВИДЕО

Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье: что известно?

Автор: 

Запорожье (3006) обстрел (33636) Запорожская область (4554) Запорожский район (682)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 