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Маленький мальчик на охваченной дымом и пламенем улице Вишневого под звуки взрывов успокаивает свою маму: "Не бойся. Я с тобой. Не бойся". ВИДЕО
В социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная 6 июля 2026 года в городе Вишневое Бучанского района Киевской области. Кадры были сняты во время очередной воздушной атаки российских оккупационных войск на столичный регион.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи отчётливо слышны громкие звуки пролётов, видны близкие взрывы и слышен голос маленького мальчика, который после каждого взрыва пытается успокоить и поддержать свою маму словами: "Не бойся, мама, я с тобой, не бойся".
"Украинский мальчик в момент, когда российские шизофашисты бомбят Украину: "Я с тобой, мама. Не бойся, я с тобой", — отмечает автор публикации.
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