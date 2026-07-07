Маленький хлопчик на охопленій димом і полум’ям вулиці Вишневого під звуки вибухів заспокоює свою маму: "Не бійся. Я з тобою. Не бійся". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений 6 липня 2026 року в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Кадри були зафіксовані під час чергової повітряної атаки російських окупаційних військ на столичний регіон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чітко чути гучні звуки прольотів, видно видно близькі вибухи та чути голос маленького хлопчика, який після кожного вибуху намагається заспокоїти та підтримати свою маму словами: "Не бійся, мамо, я з тобою, не бійся".

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"Український хлопчик, у момент, коли російські шизофашисти бомбять Україну: "Я з тобою, мам. Не бійся, я з тобою", - зазначає автор публікації.

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