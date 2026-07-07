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Новини Відео Ракетна атака на Київ
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Маленький хлопчик на охопленій димом і полум’ям вулиці Вишневого під звуки вибухів заспокоює свою маму: "Не бійся. Я з тобою. Не бійся". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений 6 липня 2026 року в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Кадри були зафіксовані під час чергової повітряної атаки російських окупаційних військ на столичний регіон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чітко чути гучні звуки прольотів, видно видно близькі вибухи та чути голос маленького хлопчика, який після кожного вибуху намагається заспокоїти та підтримати свою маму словами: "Не бійся, мамо, я з тобою, не бійся".

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"Український хлопчик, у момент, коли російські шизофашисти бомбять Україну: "Я з тобою, мам. Не бійся, я з тобою", - зазначає автор публікації.

Дивіться: Обстріл Вишневого: загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Автор: 

армія рф (21471) Вишневе (54) Київська область (4684) обстріл (34993) ракети (4489) Бучанський район (182)
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Топ коментарі
+6
Мамця дурепа, якщо боїться, то ховатись треба, а не вулицею гуляти, бо ще зверху обом в макітру прилетить.
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07.07.2026 12:58 Відповісти
+4
Мама боїться за себе і хлопчика,а хлопчик в такому віці що боїться лише за маму...Мама для нього - весь світ,тому він хоче її підтримати,заспокоїти і додати мужності в міру своїх слабих сил...
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07.07.2026 13:06 Відповісти
+3
😿
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07.07.2026 12:55 Відповісти

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