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Обстріл Вишневого: загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського обстрілу міста Вишневе в ніч проти 6 липня загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення, серед них четверо рятувальників. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

"Внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

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Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Для координації дій усіх служб розгорнуто штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу.

До проведення аварійно-рятувальних залучені 478 осіб та 120 одиниць техніки.

Читайте: Майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, детонація продовжується. Троє поранених у важкому стані, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого
Обстріл Вишневого

Що передувало?

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже 56, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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Вишневе (43) Київська область (4669) ДСНС (5394) Бучанський район (170)
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