Обстріл Вишневого: загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського обстрілу міста Вишневе в ніч проти 6 липня загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення, серед них четверо рятувальників. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

"Внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

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Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим та їхнім рідним.



Для координації дій усіх служб розгорнуто штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу.

До проведення аварійно-рятувальних залучені 478 осіб та 120 одиниць техніки.

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