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Атака РФ на Київщину: через пожежі тимчасово погіршилася якість повітря

вишневе 6 липня 2026 року

На Київщині через пожежі після ворожого удару тимчасово погіршилася якість повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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За даними середньодобових спостережень, у Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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Вишневе (43) повітря (173) Київська область (4669) обстріл (34943) Бучанський район (170)
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