Атака РФ на Київщину: через пожежі тимчасово погіршилася якість повітря
На Київщині через пожежі після ворожого удару тимчасово погіршилася якість повітря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
За даними середньодобових спостережень, у Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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