Атака РФ на Киевскую область: из-за пожаров временно ухудшилось качество воздуха

В Киевской области из-за пожаров, возникших в результате вражеского удара, временно ухудшилось качество воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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По данным среднесуточных наблюдений, в Вишневой громаде зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров.



Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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