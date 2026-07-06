Атака РФ на Киевскую область: из-за пожаров временно ухудшилось качество воздуха
В Киевской области из-за пожаров, возникших в результате вражеского удара, временно ухудшилось качество воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
По данным среднесуточных наблюдений, в Вишневой громаде зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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