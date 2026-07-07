Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували багатоповерхівку в Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На місці ворожого удару виникла пожежа.
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