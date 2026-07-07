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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували багатоповерхівку в Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На місці ворожого удару виникла пожежа.

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РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо?

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Запоріжжя (2654) обстріл (35018) Запорізька область (5080) Запорізький район (691)
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