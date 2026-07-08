Ворог ударив КАБом по підприємству у Запоріжжі: поранено чоловіка, є руйнування. ФОТО

У ніч проти середи, 8 липня 2026 року, війська РФ завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на місто.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, через удар російської керованої авіабомби зруйноване приміщення одного із підприємств харчової промисловості.

"Постраждав 43-річний працівник. Йому надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки

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