Ворог ударив КАБом по підприємству у Запоріжжі: поранено чоловіка, є руйнування. ФОТО
У ніч проти середи, 8 липня 2026 року, війська РФ завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на місто.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, через удар російської керованої авіабомби зруйноване приміщення одного із підприємств харчової промисловості.
"Постраждав 43-річний працівник. Йому надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
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