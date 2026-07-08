Российский дрон нанёс удар по дому в Запорожье: дом загорелся, пострадали два человека
В Запорожье вследствие удара российского беспилотника пострадали два человека, в жилом доме возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Запорожской области в Telegram.
Удар БПЛА и раненые
В ГСЧС отметили, что вечером 8 июля российские войска атаковали город с помощью беспилотника.
"Вечером 8 июля российские войска нанесли удар БПЛА по городу", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Число пострадавших уточняется.
Пожар в многоэтажном доме
Вследствие удара загорелась крыша многоэтажного дома.
Спасатели ликвидировали пожар.
Ранее сообщалось, что сегодня оккупанты с помощью беспилотников атаковали Запорожье и Запорожский район. Трое раненых, в том числе ребенок.
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