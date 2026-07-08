Российский дрон нанёс удар по дому в Запорожье: дом загорелся, пострадали два человека

В Запорожье вследствие удара российского беспилотника пострадали два человека, в жилом доме возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Запорожской области в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар БПЛА и раненые

В ГСЧС отметили, что вечером 8 июля российские войска атаковали город с помощью беспилотника.

"Вечером 8 июля российские войска нанесли удар БПЛА по городу", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Число пострадавших уточняется.

Пожар в многоэтажном доме

Вследствие удара загорелась крыша многоэтажного дома.

Спасатели ликвидировали пожар.

Ранее сообщалось, что сегодня оккупанты с помощью беспилотников атаковали Запорожье и Запорожский район. Трое раненых, в том числе ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину вечером 8 июля, — Воздушные силы