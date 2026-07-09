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Новини Фото Атаки дронів на АЗС
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Травмовано 5 людей: ДСНС показала наслідки російського удару по АЗС у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російського безпілотника по АЗУ у Запоріжжі постраждали п’ятеро людей. Травм зазнали троє жінок і двоє чоловіків. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС, цитує Цензор.НЕТ.

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Удар по азс і наслідки пожежі

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього, частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі", – повідомили в ДСНС.

Удар спричинив пожежу на території автозаправної станції. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

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Робота рятувальників і уточнення даних

У ДСНС зазначили, що на місці події працювали всі екстрені служби міста.

Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про російську атаку на АЗС міста.

Удар по АЗС Запоріжжя

Удар по АЗС Запоріжжя

Удар по АЗС Запоріжжя

Удар по АЗС Запоріжжя

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Автор: 

АЗС (2016) Запоріжжя (2662) жертви (2016) атака (1794) Херсонська область (6811)
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