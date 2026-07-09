Травмовано 5 людей: ДСНС показала наслідки російського удару по АЗС у Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару російського безпілотника по АЗУ у Запоріжжі постраждали п’ятеро людей. Травм зазнали троє жінок і двоє чоловіків.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС, цитує Цензор.НЕТ.
Удар по азс і наслідки пожежі
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
"На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього, частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі", – повідомили в ДСНС.
Удар спричинив пожежу на території автозаправної станції. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.
Робота рятувальників і уточнення даних
У ДСНС зазначили, що на місці події працювали всі екстрені служби міста.
Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про російську атаку на АЗС міста.
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