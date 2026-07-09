Дрони РФ двічі вдарили по АЗС у Харкові: поранено чоловіка

Російські війська двічі атакували Харків безпілотниками увечері 8 липня.

Про це йдеться в повідомленні міського голови Харкова Ігоря Терехова в Tелеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подвійний удар по одній цілі

Перший удар стався близько 20:10. Російський дрон влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі. На місці виникла пожежа.

"У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці – на місці пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – повідомив Ігор Терехов.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждав чоловік. У нього зафіксували осколкове поранення.

Повторна атака під час ліквідації

Близько 21:54 російські війська завдали другого удару. Безпілотник знову влучив у ту саму автозаправну станцію, де вже тривала ліквідація наслідків.

"Повторне влучання в АЗС у Шевченківському районі", – зазначив мер.

Таким чином, протягом вечора російська армія двічі атакувала один і той самий об’єкт.

Міська влада закликала жителів не відвідувати автозаправні станції під час повітряної тривоги та заправляти авто лише за відсутності загрози.

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували дронами Одещину. Під ударом опинилися три АЗС та енергооб’єкт.

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