Дроны РФ дважды нанесли удары по АЗС в Харькове: ранен мужчина

Российские войска дважды атаковали Харьков с помощью беспилотников вечером 8 июля.

Об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двойной удар по одной цели

Первый удар произошел около 20:10. Российский дрон попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе. На месте возник пожар.

"В Шевченковском районе вражеский дрон поразил автозаправку - на месте пожар. Пока информация о пострадавших не поступала", - сообщил Игорь Терехов.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадал мужчина. У него диагностировали осколочное ранение.

Повторная атака во время ликвидации последствий

Около 21:54 российские войска нанесли второй удар. Беспилотник снова попал в ту же автозаправочную станцию, где уже велись работы по ликвидации последствий.

"Повторное попадание в АЗС в Шевченковском районе", - отметил мэр.

Таким образом, в течение вечера российская армия дважды атаковала один и тот же объект.

Городские власти призвали жителей не посещать автозаправочные станции во время воздушной тревоги и заправлять автомобили только при отсутствии угрозы.

Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались три АЗС и энергообъект.

Читайте: "По АЗС били, бьют и будут бить": российские атаки связаны с топливным кризисом в самой РФ