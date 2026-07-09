Дроны РФ дважды нанесли удары по АЗС в Харькове: ранен мужчина
Российские войска дважды атаковали Харьков с помощью беспилотников вечером 8 июля.
Об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Двойной удар по одной цели
Первый удар произошел около 20:10. Российский дрон попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе. На месте возник пожар.
"В Шевченковском районе вражеский дрон поразил автозаправку - на месте пожар. Пока информация о пострадавших не поступала", - сообщил Игорь Терехов.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадал мужчина. У него диагностировали осколочное ранение.
Повторная атака во время ликвидации последствий
Около 21:54 российские войска нанесли второй удар. Беспилотник снова попал в ту же автозаправочную станцию, где уже велись работы по ликвидации последствий.
"Повторное попадание в АЗС в Шевченковском районе", - отметил мэр.
Таким образом, в течение вечера российская армия дважды атаковала один и тот же объект.
Городские власти призвали жителей не посещать автозаправочные станции во время воздушной тревоги и заправлять автомобили только при отсутствии угрозы.
Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались три АЗС и энергообъект.
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