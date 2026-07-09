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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: травмована жінка

Атака на Запоріжжя

Російські війська ввечері 9 липня атакували Запоріжжя.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, пише Цензор.НЕТ.

"Травмовано жінку, пошкоджено приватні будинки, – ворог атакував БпЛА Запоріжжя. Постраждалій надається медична допомога", - додав Федоров.

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Раніше повідомлялося

Вдень 9 липня окупанти атакували АЗС у Запоріжжі. Одна людина загинула та ще троє дістали поранення.

Також читайте: Травмовано 5 людей: ДСНС показала наслідки російського удару по АЗС у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

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Запоріжжя (2662) Запорізька область (5092) атака (1794) Запорізький район (697)
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