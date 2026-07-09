Росіяни атакували Запоріжжя: травмована жінка
Російські війська ввечері 9 липня атакували Запоріжжя.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, пише Цензор.НЕТ.
"Травмовано жінку, пошкоджено приватні будинки, – ворог атакував БпЛА Запоріжжя. Постраждалій надається медична допомога", - додав Федоров.
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Вдень 9 липня окупанти атакували АЗС у Запоріжжі. Одна людина загинула та ще троє дістали поранення.
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