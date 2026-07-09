Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Миколаєва: є поранений, пошкоджено техніку
Сьогодні, 9 липня, російські війська завдали удару "Шахедами" по місту Миколаїв, унаслідок чого є постраждалий.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під атакою "Шахедів" була транспортна інфраструктура міста. Пошкоджено вантажівки та техніку.
Крім того, унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан – середньої тяжкості.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару росіян по Горохівській громаді загинули мати й донька – 38-річна жінка та 15-річна дівчина.
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