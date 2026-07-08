Рашисти вбили маму та 15-річну доньку на Миколаївщині: є поранені, зокрема дитина
Російські окупанти атакували Миколаївщину КАБами та дронами, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вночі окупанти атакували Баштанський район, попередньо, КАБами.
"Внаслідок удару в Горохівській громаді постраждала сім’я, загинули мати й донька – 38-річна жінка та 15-річна дівчина. Поранення отримала 13-річна дівчинка, її госпіталізовано.
В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка, її також було госпіталізовано. На ранок стан обох постраждалих - тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівля навчального закладу та ЛЕП - є знеструмлення споживачів", - йдеться в повідомленні.
7 липня окупанти вдарили по м. Очаків БпЛА типу "Shahed/Гербера". Пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та автомобіль. Постраждалих немає.
Також під ударом Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль