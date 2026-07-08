Рашисты убили мать и 15-летнюю дочь в Николаевской области: есть раненые, в том числе ребенок

Российские оккупанты атаковали Николаевскую область с помощью КАБ и дронов, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Ночью оккупанты атаковали Баштанский район, предположительно с помощью КАБ.

"В результате удара в Гороховской громаде пострадала семья, погибли мать и дочь - 38-летняя женщина и 15-летняя девушка. Ранение получила 13-летняя девочка, она госпитализирована.

В другом населенном пункте громады ранение получила 39-летняя женщина, она также была госпитализирована. На утро состояние обеих пострадавших - тяжелое, стабильное. Повреждены 20 частных домов, здание учебного заведения и ЛЭП - наблюдается отключение электроэнергии у потребителей", - говорится в сообщении.

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7 июля оккупанты нанесли удар по г. Очаков с помощью БПЛА типа "Shahed/Гербера". Повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль. Пострадавших нет.

Также под ударом оказалась Куцурубская громада. Пострадавших нет.

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