РФ випустила 7 ракет та 169 БпЛА по Україні: ППО збила 139 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська у ніч на 8 липня випустили по Україні ракети різних типів, а також понад 160 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакувала РФ?

Так, РФ випустила дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із акваторії Чорного моря, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – ТОТ АР Крим, Брянська обл., - рф)., 169 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово – рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське, Чауда -ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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