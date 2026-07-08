РФ випустила 7 ракет та 169 БпЛА по Україні: ППО збила 139 безпілотників. ІНФОГРАФІКА
Російські окупаційні війська у ніч на 8 липня випустили по Україні ракети різних типів, а також понад 160 БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
Так, РФ випустила дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із акваторії Чорного моря, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – ТОТ АР Крим, Брянська обл., - рф)., 169 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово – рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське, Чауда -ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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