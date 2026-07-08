РФ выпустила 7 ракет и 169 БПЛА по Украине: ПВО сбила 139 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска в ночь на 8 июля нанесли по Украине ракетные удары различными типами ракет, а также запустили более 160 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковала РФ?

Так, РФ выпустила две противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – ВОТ АР Крым, Брянская обл., – РФ), 169 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Милерово – РФ, Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 в 4 точках и 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках; кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

В настоящее время атака противника продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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