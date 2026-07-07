В Украине показали первый в мире комплекс ПВО с автономным дроном и системой 3D LARAG, которая на 100% работает без пилота. ВИДЕО

Индустрия дронов

Компания F-Drones продемонстрировала полевые испытания 100% автономного дрона-перехватчика коптерного типа LITAVR, в ходе которых была поражена цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Компания разработала собственный комплекс ПВО, объединяющий дрон-перехватчик LITAVR и программное обеспечение 3D LARAG. Система позволяет отслеживать весь процесс перехвата цели в режиме реального времени — в 2D- и 3D-визуализации.

Для работы комплекса необходимы лишь координаты цели, которые могут поступать с любого радара через собственный мультипротокольный интерфейс, разработанный F-Drones.

LITAVR автономно взлетает, автономно выходит на траекторию перехвата, автономно догоняет цель и осуществляет ее автоматический захват. За несколько сотен метров до цели перехватчик замедляется и сопровождает ее до момента подтверждения поражения оператором. После получения команды Intercept LITAVR автономно завершает миссию и поражает цель.

Весь полет перехватчика происходит без участия пилота. Роль оператора фактически сводится к двум действиям: нажать Start для запуска БПЛА и Intercept для подтверждения поражения цели. Такой подход соответствует принципу human-in-the-loop, когда окончательное решение о применении принимает человек.

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Наблюдение за полетом и подтверждение цели могут осуществляться из любой точки мира благодаря собственной системе дистанционного управления F-Drones, которая уже длительное время эффективно используется Силами обороны Украины.

Максимальная дальность действия перехватчика LITAVR составляет до 65 км, а рабочий потолок — более 9 км.

Боевые испытания инновационной технологии и ее интеграция в вооруженные силы планируются в ближайшее время.

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