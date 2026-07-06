Инновационные БПАКи, НРК и боеприпасы: Минобороны за полгода кодифицировало 1184 новых образца вооружения, более 90% из них - украинские

За первое полугодие 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 1 184 новых образца вооружения и военной техники. Из них более 90 % — украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В течение аналогичного периода 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 765 образцов ОВТ, причем доля украинского производства составила около 84%.

В этом году арсенал Сил обороны пополнили новейшие образцы бронетехники и специальных бронеавтомобилей, боеприпасов, беспилотных авиационных комплексов, средств связи, средств радиоэлектронной борьбы/разведки, наземных роботизированных комплексов, автомобилей различного назначения и т. д.

Больше высокотехнологичного вооружения для Сил обороны

В первом полугодии 2026 года в наибольшем количестве были кодифицированы высокотехнологичные образцы ОВТ, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности. Большинство из них — украинского производства.

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Министерство обороны включило в вооружение и допустило к использованию в Силах обороны Украины:

391 украинский БпАК;

216 боеприпасов;

128 средств связи;

67 НРК;

56 средств РЭБ/РЭР;

45 автомобилей;

36 образцов оптики;

34 образца бронетехники и специальных бронеавтомобилей;

Также кодифицировано 8 образцов стрелкового вооружения.

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Кодификация нелетального обеспечения: что получили военные

Помимо новейшего летального вооружения, оборонное ведомство допустило к использованию большое количество нелетальных образцов ОВТ отечественного производства, которые крайне необходимы защитникам для выполнения задач на поле боя и в тылу.

К использованию в Силах обороны допущены:

24 отечественных образца тыловой техники;

10 инженерных средств;

8 образцов средств технического обслуживания техники;

3 образца средств радиационной, химической и биологической защиты;

3 тренажера;

1 образец по разминированию.

Одним из приоритетов оборонной стратегии Украины является технологическое превосходство над противником. Именно поэтому в перечне кодифицированных образцов преобладают новейшие средства, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности.

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