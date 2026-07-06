Украинский "Хамви": Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль "Десна". ФОТО

Низкий силуэт, умеренный вес, идеальные пропорции, исключительные внедорожные возможности — Министерство обороны утвердило и разрешило к использованию в Вооруженных Силах многоцелевой бронеавтомобиль UAT.DESNA.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Он предназначен для быстрого перемещения пехоты и грузов вне зоны прямого столкновения с противником.

Бронеавтомобиль UAT.DESNA изготовлен на украинском предприятии. Относится к среднему классу многоцелевых бронеавтомобилей – как и американский HMMWV.

Украинские инженеры ориентировались на конструктивные решения американского "Хамви" и реальный боевой опыт украинских военных. UAT.DESNA имеет свои особенности, поскольку изготовлена с учетом жестких требований современной войны.

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Технические характеристики UAT.DESNA

Бронеавтомобиль "Десна" имеет собственное шасси, спроектированное специально для выполнения военных миссий в сложных условиях.

Кузов имеет длину 5,35 м, ширину 2,7 м и высоту всего 2 м — не выше большинства гражданских внедорожников.

Именно такие габариты являются оптимальными для обеспечения высокой проходимости, устойчивости при резких маневрах и малозаметности в полевых условиях.

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UAT.DESNA преодолевает брод глубиной до 70 см, разгоняется до 110 км/ч. Кабина вмещает водителя и четырех пехотинцев. При полной массе всего 8,3 тонны максимальный вес полезной нагрузки достигает 1,5 тонны.

Преимущества украинского бронеавтомобиля "Десна"

Бронеавтомобиль UAT.DESNA был создан, чтобы заполнить нишу между легкими незащищенными пикапами и тяжелыми полноценными бронемашинами класса MRAP. "Десна" имеет свои преимущества:

"военная" конструкция, а не переоборудованный гражданский пикап;

оптимальный баланс защиты и мобильности;

модульная архитектура кузова;

высокая эргономика и производительное шасси;

автоматическая коробка передач;

экономическая целесообразность.

Автомобиль "Десна" сочетает многолетний инженерный опыт конструкторов многоцелевых бронеавтомобилей и уникальные украинские реалии эксплуатации машин в условиях войны.

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Как автомобиль "Десна" укрепляет украинский парк MRAP

Украинская "Десна" заполняет нишу средних многоцелевых бронеавтомобилей. Арсенал колесных автомобилей Вооруженных Сил Украины полностью укомплектован — от легких внедорожных пикапов и малых легкобронированных внедорожников до тяжелых специальных бронемашин класса MRAP, которые по уровню защиты и огневой мощи не уступают бронетранспортерам.

Отметим, что в 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25% больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с 2024 годом. Большинство из этих машин изготовлены по конструкции MRAP, то есть с усиленной защитой от мин и засад. Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колёс, шасси, двигателя.

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Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию отечественный бронеавтомобиль MAC OWL "Сова", который стал самым безопасным украинским MRAP с наивысшей защитой от мин.