Український "Хамві": Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль "Десна". ФОТО

Низький силует, помірна вага, ідеальні пропорції, виняткові позашляхові можливості – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

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Він призначений для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником.

Бронеавтомобіль UAT.DESNA виготовили на українському підприємстві. Належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів – як і американський HMMWV.

Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського "Хамві" та реальний бойовий досвід українських військових. UAT.DESNA має особливості, бо виготовлена під жорсткі вимоги сучасної війни.

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Технічні характеристики UAT.DESNA

Бронеавтомобіль "Десна" має власне шасі, спроєктоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах.

Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м – не вище за більшість цивільних позашляховиків.

Саме такі габарити є оптимальними для забезпечення високої прохідності, стійкості при різких маневрах і малопомітності у польових умовах.

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UAT.DESNA долає брід глибиною до 70 см, розганяється до 110 км/год. Кабіна вміщує водія і чотирьох піхотинців. При повній масі всього 8,3 тонни максимальна вага корисного навантаження сягає 1,5 тонни.

Переваги українського бронеавтомобіля "Десна"

Бронеавтомобіль UAT.DESNA створили, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими повноцінними бронемашинами класу MRAP. "Десна" має власні переваги:

"військова" конструкція, а не переобладнаний цивільний пікап;

оптимальний баланс захисту і мобільності;

модульна архітектура кузова;

висока ергономіка і продуктивне шасі;

автоматична коробка передач;

економічна доцільність.

Автомобіль "Десна" поєднує багаторічний інженерний досвід конструкторів багатоцільових бронеавтомобілів та унікальні українські реалії експлуатації машин в умовах війни.

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Як авто "Десна" посилює український парк MRAP

Українська "Десна" заповнює нішу середніх багатоцільових бронеавтомобілів. Арсенал колісних автомобілів Збройних Сил України заповнений цілком – від легких позашляхових пікапів і малих легкоброньованих позашляховиків – до важких спеціальних бронемашин класу MRAP, які за рівнем захисту і вогневої міці не поступаються бронетранспортерам.

Зазначимо, що у 2025 році Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання вітчизняний бронеавтомобіль MAC OWL Сова, який став найбезпечнішим українським MRAP із найвищим захистом від мін.