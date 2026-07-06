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Новини Кодифікація озброєння і техніки
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Інноваційні БпАКи, НРК і боєприпаси: Міноборони за пів року кодифікувало 1184 нові зразки озброєння, понад 90% з них українські

міноборони

За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% – українського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

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Упродовж аналогічного періоду 2025 року оборонне відомство кодифікувало 765 зразків ОВТ, зокрема українського було близько 84%.

Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, безпілотних авіаційних комплексів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо.

Більше технологічного озброєння для Сил оборони

У першому півріччі 2026 року найбільше кодифіковано високотехнологічних зразків ОВТ, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності. Більшість з них – українського виробництва.

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Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України:

  • 391 український БпАК;
  • 216 боєприпасів;
  • 128 засобів зв’язку;
  • 67 НРК;
  • 56 засобів РЕБ/РЕР;
  • 45 автомобілів;
  • 36 зразків оптики;
  • 34 зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів.

Також кодифіковано 8 зразків стрілецького озброєння.

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Кодифікація нелетального забезпечення: що отримали військові

Окрім новітнього летального озброєння, оборонне відомство допустило до використання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.

До використання у Силах оборони допущені:

  • 24 вітчизняні зразки техніки тилу;
  • 10 інженерних засобів;
  • 8 зразків з технічного обслуговування техніки;
  • 3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту;
  • 3 тренажери;
  • 1 зразок з розмінування.

Одним із пріоритетів оборонної стратегії України є технологічна перевага над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.

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