Інноваційні БпАКи, НРК і боєприпаси: Міноборони за пів року кодифікувало 1184 нові зразки озброєння, понад 90% з них українські
За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 1 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% – українського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.
Упродовж аналогічного періоду 2025 року оборонне відомство кодифікувало 765 зразків ОВТ, зокрема українського було близько 84%.
Цьогоріч арсенал Сил оборони поповнили новітні зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів, боєприпасів, безпілотних авіаційних комплексів, засобів зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби/розвідки, наземних роботизованих комплексів, автомобілів різного призначення тощо.
Більше технологічного озброєння для Сил оборони
У першому півріччі 2026 року найбільше кодифіковано високотехнологічних зразків ОВТ, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності. Більшість з них – українського виробництва.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України:
- 391 український БпАК;
- 216 боєприпасів;
- 128 засобів зв’язку;
- 67 НРК;
- 56 засобів РЕБ/РЕР;
- 45 автомобілів;
- 36 зразків оптики;
- 34 зразки бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів.
Також кодифіковано 8 зразків стрілецького озброєння.
Кодифікація нелетального забезпечення: що отримали військові
Окрім новітнього летального озброєння, оборонне відомство допустило до використання велику кількість нелетальних зразків ОВТ вітчизняного виробництва, які вкрай необхідні захисникам для виконання завдань на полі бою та в тилу.
До використання у Силах оборони допущені:
- 24 вітчизняні зразки техніки тилу;
- 10 інженерних засобів;
- 8 зразків з технічного обслуговування техніки;
- 3 зразки радіаційного хімічного і біологічного захисту;
- 3 тренажери;
- 1 зразок з розмінування.
Одним із пріоритетів оборонної стратегії України є технологічна перевага над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
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