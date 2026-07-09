Оккупанты нанесли удар по транспортной инфраструктуре Николаева: есть раненый, повреждена техника

Сегодня, 9 июля, российские войска нанесли удар ракетами "Шахед" по городу Николаев, в результате чего есть пострадавший.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, под ударом "Шахедов" оказалась транспортная инфраструктура города. Повреждены грузовики и техника.

Кроме того, в результате атаки пострадал 45-летний мужчина. Он госпитализирован, состояние – средней тяжести.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в результате удара россиян по Гороховской громаде погибли мать и дочь — 38-летняя женщина и 15-летняя девушка.