РФ запустила 137 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 114 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 июля россияне запустили по Украине 137 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Враг наносил удары ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько вражеских БПЛА.

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