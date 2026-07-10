РФ запустила 137 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 114 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 июля россияне запустили по Украине 137 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
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Враг наносил удары ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько вражеских БПЛА.
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