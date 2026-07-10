Сутки в Харьковской области: россияне убили человека, 7 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек. Пострадали 7 человек.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Утром захватчики атаковали село Малая Даниловка Харьковского района, предположительно БПЛА типа "Герань-3". Повреждены жилые дома. Мужчина и женщина получили острую стрессовую реакцию.
"9 июля около 22:45 российский ударный беспилотник, предположительно типа "Герань-3", попал в жилой сектор г. Валки Богодуховского района. В результате атаки погибла 50-летняя женщина. 23-летняя жительница получила ранения, 27-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию", - говорится в сообщении.
Также вчера оккупанты нанесли удар FPV-дроном по оптоволоконной линии на автозаправочной станции в Шевченковском районе Харькова.
Возник пожар, повреждены топливораздаточная колонка и навес АЗС. Пострадавших нет.
"Около 16:30 вражеский БПЛА, предположительно типа "Герань-2", попал в поселок Краснокутск Богодуховского района. В результате атаки возник пожар в магазине, также повреждены соседние торговые объекты. Пострадали три человека", - добавили в прокуратуре.
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