Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Харьковской области: погибли двое мужчин. ФОТО

Российские захватчики убили с помощью дрона двух мужчин в Харьковской области.

Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"10 июля около 08:00 российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю Toyota RAV4, который двигался в селе Слатыно Харьковского района.



В результате попадания погибли двое гражданских мужчин — водитель и пассажир", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

В течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек. Пострадали 7 человек.

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