Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Харьковской области: погибли двое мужчин. ФОТО
Российские захватчики убили с помощью дрона двух мужчин в Харьковской области.
Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"10 июля около 08:00 российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю Toyota RAV4, который двигался в селе Слатыно Харьковского района.
В результате попадания погибли двое гражданских мужчин — водитель и пассажир", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек. Пострадали 7 человек.
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