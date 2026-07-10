Российские удары оставили без света потребителей в четырёх областях, ещё часть отключений - из-за непогоды, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 10 июля из-за российских ударов без электроснабжения остаются потребители в четырёх областях Украины. Кроме того, в Сумской и Днепропетровской областях аварийные отключения электроэнергии вызвала непогода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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По данным оператора энергосистемы, в результате российских атак отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Враг продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеских ударов — по состоянию на утро — остались без электричества потребители в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", — сообщили в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 10 населенных пунктов в Сумской и Днепропетровской областях. Энергетики проводят ремонт поврежденных линий электропередачи.

В то же время потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 10 июля было на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. В "Укрэнерго" объяснили это ясной погодой в центральных регионах, которая обеспечивает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

В компании также рекомендовали пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00, когда солнечные электростанции вырабатывают больше всего электроэнергии.

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