Російські удари залишили без світла споживачів у чотирьох областях, ще частина знеструмлень - через негоду, - Укренерго
Станом на ранок 10 липня через російські удари без електропостачання залишаються споживачі у чотирьох областях України. Крім того, у Сумській та Дніпропетровській областях аварійні знеструмлення спричинила негода.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".
За даними оператора енергосистеми, внаслідок російських атак знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
"Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – повідомили в "Укренерго".
Крім того, через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів у Сумській та Дніпропетровській областях. Енергетики проводять ремонт пошкоджених ліній електропередачі.
Водночас споживання електроенергії станом на 9:30 10 липня було на 1,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою у центральних регіонах, що забезпечує ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.
У компанії також рекомендували користуватися потужними електроприладами у період із 11:00 до 15:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії.
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