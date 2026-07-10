Російські удари залишили без світла споживачів у чотирьох областях, ще частина знеструмлень - через негоду, - Укренерго

Станом на ранок 10 липня через російські удари без електропостачання залишаються споживачі у чотирьох областях України. Крім того, у Сумській та Дніпропетровській областях аварійні знеструмлення спричинила негода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

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За даними оператора енергосистеми, внаслідок російських атак знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – повідомили в "Укренерго".

Крім того, через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів у Сумській та Дніпропетровській областях. Енергетики проводять ремонт пошкоджених ліній електропередачі.

Водночас споживання електроенергії станом на 9:30 10 липня було на 1,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою у центральних регіонах, що забезпечує ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

У компанії також рекомендували користуватися потужними електроприладами у період із 11:00 до 15:00, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії.

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