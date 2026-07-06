Після масованої атаки РФ без світла залишилися шість областей України, - Укренерго

Унаслідок чергової масованої атаки Росії вранці 6 липня без електропостачання залишилася частина споживачів у шести областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі НЕК "Укренерго".

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За даними енергетиків, нові знеструмлення зафіксовані у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Причиною стали російські удари по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають, однак лише в тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики запевняють, що працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

Окремо в "Укренерго" повідомили, що через негоду в Сумській області повністю або частково залишилися без електроенергії 58 населених пунктів. До відновлення пошкоджених ліній уже залучені ремонтні бригади.

Водночас споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватися. Станом на 09:30 6 липня воно було на 13,8% меншим, ніж у цей самий час у п'ятницю, 3 липня. В "Укренерго" пояснили, що це пов'язано зі зниженням температури повітря, через що українці менше користуються кондиціонерами.

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