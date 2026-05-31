У Чернігові знеструмлено 40 тисяч абонентів після удару РФ

У Чернігові внаслідок російської атаки знеструмлені 40 тисяч абонентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів", - ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Урезультаті атаки одна людина загинула, дев’ятеро - поранені, двоє з них - у важкому стані.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 31 травня, - Збройні сили (оновлено)