У Чернігові знеструмлено 40 тисяч абонентів після удару РФ
У Чернігові внаслідок російської атаки знеструмлені 40 тисяч абонентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Чернігівському районі знеструмлено 40 тисяч абонентів у місті Чернігів", - ідеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що упродовж дня 31 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
Урезультаті атаки одна людина загинула, дев’ятеро - поранені, двоє з них - у важкому стані.
