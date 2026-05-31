В Чернигове обесточены 40 тысяч абонентов после удара РФ
В Чернигове в результате российской атаки остались без электричества 40 тысяч абонентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом АО "Черниговоблэнерго" сообщает в Telegram.
"В результате вражеской атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточены 40 тысяч абонентов в городе Чернигове", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение дня 31 мая российские войска почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
В результате атаки один человек погиб, девять - ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.
