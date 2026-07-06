После массированной атаки РФ без света остались шесть областей Украины, - "Укрэнерго"

В результате очередной массированной атаки России утром 6 июля без электроснабжения осталась часть потребителей в шести областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

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По данным энергетиков, новые отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Причиной стали российские удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся, однако только в тех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики уверяют, что работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей.

Отдельно в "Укрэнерго" сообщили, что из-за непогоды в Сумской области полностью или частично остались без электроэнергии 58 населенных пунктов. К восстановлению поврежденных линий уже привлечены ремонтные бригады.

В то же время потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. По состоянию на 09:30 6 июля оно было на 13,8% меньше, чем в это же время в пятницу, 3 июля. В "Укрэнерго" пояснили, что это связано со снижением температуры воздуха, из-за чего украинцы реже пользуются кондиционерами.

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