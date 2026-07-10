Бійці 58-ї ОМПБр спалили FPV-дронами квадроцикл окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині аеророзвідка 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) імені гетьмана Івана Виговського виявила логістичний маршрут, яким противник постачав провізію та боєприпаси на передній край фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напередодні українські пілоти дистанційно замінували цей шлях, внаслідок чого ворожий квадроцикл підірвався.

Після підриву російські військові намагалися врятувати вантаж та заховати пошкоджену техніку під деревами, проте були оперативно ліквідовані за допомогою ударних безпілотників.

"Пошкоджений квадроцикл із провізією русскіє кинулися розвантажувати, а сам квадрик намагалися вручну заштовхати під дерева, щоб укрити. Та не встигли. Кількома FPV наші пілоти спалили його ущент. Навіть із феєрверком", - зазначається у коментарі до відео.

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