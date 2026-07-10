Бойцы 58-й ОМПБр сожгли с помощью FPV-дронов квадроцикл оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

В Харьковской области аэроразведка 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) имени гетмана Ивана Выговского обнаружила логистический маршрут, по которому противник поставлял провиант и боеприпасы на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне украинские пилоты дистанционно заминировали этот путь, в результате чего вражеский квадроцикл подорвался.

После взрыва российские военные пытались спасти груз и спрятать поврежденную технику под деревьями, однако были оперативно ликвидированы с помощью ударных беспилотников.

"Поврежденный квадроцикл с провизией русские бросились разгружать, а сам квадрик пытались вручную затащить под деревья, чтобы укрыть. Но не успели. С помощью нескольких FPV наши пилоты сожгли его дотла. Даже с фейерверком", — отмечается в комментарии к видео.

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