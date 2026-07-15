УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11546 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини Обстріли Харкова
298 0

РФ вдарила КАБом по Харкову: дев’ять постраждалих

Ворожий удар КАБом по Харкову: дев’ятеро людей поранено

Вдень середи, 15 липня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова. Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожої атаки

Наразі відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих.

Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворожого КАБ у Київському районі Харкова пошкоджено цивільну адміністративно-виробичну будівлю, ангар і сім машин.

Читайте також: Антидронові сітки встановили на окружній Харкова

Автор: 

Харків (6213) атака (1822) КАБ (578) Харківська область (2990) Харківський район (1014)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 