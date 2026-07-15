РФ вдарила КАБом по Харкову: дев’ять постраждалих

Вдень середи, 15 липня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова. Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожої атаки

Наразі відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих.

Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворожого КАБ у Київському районі Харкова пошкоджено цивільну адміністративно-виробичну будівлю, ангар і сім машин.

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