РФ за добу атакувала Харківщину та Донеччину: двоє людей загинули, ще 28 поранені, серед постраждалих – діти. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали Харківську та Донецьку області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще 28 людей дістали поранення, серед них – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та у поліції Донеччини.

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Харківщина: одна людина загинула, 14 поранені

Минулої доби під ударами опинилися Харків та 23 населені пункти області.

У селищі Високий загинув 35-річний чоловік. Там же постраждали дві жінки віком 34 і 64 роки та троє чоловіків віком 35, 36 і 39 років.

У Золочеві поранення дістали чотири людини, у Богодухові – троє юнаків віком 18, 19 і 21 рік. У Харкові поранено 50-річного чоловіка, а в селі Вишневе Старосалтівської громади – 74-річну жінку.

Також медики надали допомогу двом людям, які зазнали поранень під час попередніх російських обстрілів Ізюма та Вовчанської громади.





Росія застосувала ракету та десятки безпілотників

Окупанти атакували Харків безпілотниками, а загалом за добу застосували одну ракету, три дрони типу "Герань-2", 15 БпЛА "Молнія", дев'ять FPV-дронів та ще 27 безпілотників, тип яких встановлюється.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, АЗС, електромережі, автомобілі, автобуси, заклад освіти, зерносховище, склад цивільного підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Через обстріли також горіли поля пшениці та жита.

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Донеччина: одна людина загинула, ще 14 поранені

За даними поліції Донеччини, протягом 16 липня російські війська здійснили 1350 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували вісім населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Малотаранівка, Райгородок, Маньки, Надія та Спасько-Михайлівка.

Найбільше постраждав Краматорськ, де окупанти завдали 13 ударів, зокрема вісім авіабомбами. Поранення отримали 11 людей, серед яких хлопчик 2020 року народження. Пошкоджено 31 житловий будинок, заклад освіти, пошту, кафе, об'єкт інфраструктури та автомобілі.

У селі Надія внаслідок удару дроном "Ланцет" загинула цивільна людина. Ще по одній людині поранено у Слов'янську та Малотаранівці.

Загалом на Донеччині пошкоджено 60 цивільних об'єктів, із них 42 житлові будинки.













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Уночі РФ знову атакувала Краматорськ

Близько 02:50 17 липня російські війська завдали нового удару по Краматорську, зруйнувавши багатоквартирний житловий будинок.

За попередньою інформацією, поранення дістала дитина. Остаточні наслідки атаки встановлюються.









